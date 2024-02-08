ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات» بالإسماعيلية

قال محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن المرأة المصرية تحصل على دعم الدولة والقيادة السياسية لما لها من دور أساسي في تنمية الأسرة المصرية، وقدرتها على تغيير جيل كامل إن أرادت.

وأضاف سكرتير عام الإسماعيلية، خلال ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات» بمكتبة مصر العامة، والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرأة هي عماد الأسرة وأساس المجتمع، فهي التي ترعى وتنشئ جيلًا مثقفًا واعٍ ومحبًّا لوطنه، فالمرأة هي نصف المجتمع.

أنيس: البرنامج استهدف المرأة من 22 حتى 50 عاما

وقال أنيس، إن البرنامج يُعدُّ من أهم توجهات القيادة السياسية في الإسماعيلية، واستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عاما من العاملين بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال.

وأضاف أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بدعم وتعزيز المرأة المصرية وتأهيلها للعمل السياسي من خلال تنظيم برنامج «المرأة تقود بالمحافظات المصرية»، والذي يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه في المجتمع.

وقال «المرأة لها تاريخ طويل في الكفاح لبناء الإنسان والوطن، والمشاركة في جهود التنمية باعتبارها نصف المجتمع مع التأكيد على دعم دور المرأة في كافة الأجهزة بالمحافظة وتولي العديد منهن القيادة في عدة مجالات».