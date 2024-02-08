التفاصيل الكاملة لمزاد سيارات جمارك بورسعيد وسفاجا والغردقة.. جلسة 19 فبراير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية الإدارة المركزية للمبيعات عن بيع منتجات بالمزايدة العلنية، وذلك في جلسة مزاد يوم 19/2/2024، وتضم الجلسة بيع سيارات جمارك «بورسعيد وسفاجا والغردقة»، بالإضافة إلى بضائع جمارك «بورسعيد، سفاجا، أسوان، نويبع» وجاءت التفاصيل على النحو الآتي:-

مزاد سيارات جمارك بورسعيد وسفاجا والغردقة

أولا:- بيع سيارات جمارك بورسعيد وسفاجا والغردقة» وتضم سيارات «نقل، ملاكي، ميكروباص، موتوسيكل جميع الماركات»

ثانياً:- بضائع جمارك بورسعيد وسفاجا وأسوان نويبع تضم «ملابس، أدوات كهرباء، لعب أطفال، أجهزة كمبيوتر، أجهزة كهربائية، أثاث، تكييفات، قطع غيار سيارات، كاميرات، مفروشات، محرك بحري، ماكينات تصوير، سيارات مهشمة، كراتين فارغة، أدوات مطبخ، بطاريات، وحدات إضاءة، شنط سفر، كمامات، كيماويات، تليفونات محمولة، أسفنج، سجائر، سماعات، اكسسوارات حريمي، اسكوتر كهربائي، أجهزة طبية، عملات تذكارية، أجهزة مساحة، مشروبات، أدوات تجميل، أدوات سباكة، طابعات، ساعات».

شروط المشاركة في مزاد سيارات جمارك بورسعيد وسفاجا والغردقة

وأوضح بيان المزاد، أن الجلسة تقام بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم بالجيزة بداية من الساعة 12 ظهراً على أن يكون تأمين دخول المزاد 100000 جنيه، يتم دفع 30% فور الفوز بالمزاد ويسدد باقي المبلغ خلال 15 يوماً.

وأوضح بيان الإعلان عن المزاد، أن البيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع، كما يتطلب حضور المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومقرها 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، على أن يكون البيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.