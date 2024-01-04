موعد مزاد السيارات بجمارك سفاجا 2024.. 400 جنيه رسوم كراسة الشروط

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية المتخصصة والمشرفة على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية، ميعاد أول مزاد رسمي خلال العام الجديد 2024، إذ ستُعقد عدة مزادات للسيارات والمركبات المختلفة على مدى شهور السنة الجديدة 2024.

وقالت هيئة الخدمات الحكومية، عبر منشور على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنّ موعد أول مزاد في العام الجديد لجمارك سفاجا، سيُقام يوم 16 يناير الجاري.

كراسة شروط السيارات في المزاد

وتابعت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في منشورها، من خلال بوابة التعاقدات، أنّ المزاد يتضمن مركبات وبضائع تتبع جمارك سفاجا، وأنّ ميعاد إعلان المزاد سيتم في نادي الجيزة الرياضي الكائن بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس في الجيزة، إذ ستبدأ جلسة المزاد الساعة 12 مساءً، ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة والدمغات، وتشمل أنواع السيارات «ملاكي وألماني وكوري مرسيدس وبي إم دابليو وسيارات كريسلر أمريكي وسيارات ياباني وتويوتا».

مزاد السيارات في جمرك سفاجا

وأشارت الهيئة إلى أنّه يجب على راغبي شراء السيارات، التوجه الى مقر الجمارك في الدقي، لشراء كراسة الشروط، ومن ضمن شروط دخول مزاد السيارات، ما يلي:

- يجب على كل من يرسو عليه المزاد، سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد.

- حال عدم السداد في نفس اليوم، يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.

- يُسدد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويُسدد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد.