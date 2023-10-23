تفاصيل مزاد سيارات مطار القاهرة والنيابات غدا.. أبرزها مرسيدس وهامر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وزارة المالية، المشرف على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية، عقد عدد من المزادات للسيارات والمركبات التابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي غدا.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وزارة المالية، المشرف على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية، أنّه سيتم عقد عدد من من المزادات للسيارات والمركبات التابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي.

غدا بدء مزاد سيارات مطار القاهرة

وتقام جلسة المزاد غدا الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي، ويضم المزاد لوطات سيارات من العديد من الماركات منها «تويوتا كورولا - هامر H3 - نيسان مورانو - فولكس باسات - مرسيدس A160 - تويوتا RAV4 - هيونداي إلنترا - شيفرولية لومينا».

وتبدء عملية البيع للسيارات بشرط دفع التأمين الابتدائي الذي يصل إلى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع 20% فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما من رسو مزاد السيارات.

كراسة الشروط

وبحسب كراسة الشروط، يجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقه بمجرد رسو المزاد، وحال عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.