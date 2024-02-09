طاقة القدر تنتظرهم.. مواليد 3 أبراج على موعد مع السعادة في فبراير

منذ بداية شهر فبراير الجاري، سيطرت حالة فلكية مختلفة على بعض الأبراج، كما كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، عبر صفحتها الرسمية، مشيرة وجود الشمس في برج الجوزاء، وكوكب المشتري في برج الدلو، وفينوس موجود في برج الميزان، وعطارد والمريخ وبلوتو، وهناك حركة فلكية مهمة للأبراج.

مولود برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء خلال شهر فبراير سيحصلون على سعادة وأفراح تخص زيادات مالية، وتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد العملي والمهني، بالإضافة لمشروعات ناجحة، ولكن عليهم بالسرية والكتمان خلال تعاملاتهم اليومية، لأنهم معرضين للحسد.

مولود برج الدلو

مواليد برج الدلو من المتوقع أن يجنوا ثمار تعبهم في العمل خلال شهر فبراير، وقد يجدوا أنفسهم متحمسين لاكتشاف مواهبهم، والعمل بقدر أكبر مما يزيد من فرصهم في الحصول على زيادات مالية في المرتب، أو فرص كبيرة لبدء مشروع جديد يجنوا منه أموال، أو حتى مشروع قديم، لذا عليه أن اغتنام فرص الاستمتاع.

مواليد برج الميزان

مواليد برج الميزان خلال شهر فبراير وضعهم المادي يتسبب لهم في الحسد، وفي إذ تتوالي عليهم الأحداث السعيدة، في الجانب المهني والمالي، ويوجد دعم كبير من المريخ في منزل المشروعات والحظ الكبير في تنمية الأعمال الخاصة، وزيادة في زيادة في فرص الارتباط وخاصة أصحاب العشرية الأولى.