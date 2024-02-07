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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تفاصيل مشروع التجمع السادس بالقاهرة الجديدة.. ملحمة جديدة في شرق القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
01:28 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
المهندس عبد الرؤوف الغيطي يتفقد أحد المحاور الجديدة بمنطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة

المهندس عبد الرؤوف الغيطي يتفقد أحد المحاور الجديدة بمنطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة

يهدف مشروع تدشين التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، إلى ربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بدء تنفيذ أعماله اليوم، ليكون امتداد ومتنفس جديد للقاهرة الجديدة، كما يسهم في زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

الملامح الجديدة لمشروعات التجمع السادس بالقاهرة الجديدة

وتشمل الملامح الجديدة لمشروعات التجمع السادس في القاهرة الجديدة، وفق تصريحات المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة لـ«الوطن»، كما يلي.

- جار تنفيذ أعمال قطع وشق الطرق وترفيق منطقة التجمع السادس.

- يعتبر الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة ويقع على طريق العين السخنة القطامية.

- مشروع التجمع السادس يقام على مساحة 16 ألف فدان.

- تشمل مساحة المجتمع العمراني 4800 فدان.

- يضم حزمة متنوعة من الأنشطة العمرانية المتكاملة «سياحي، وسكني، وإداري، وترفيهي».

- يربط المحاور الرئيسية مثل طريق القاهرة السويس والقاهرة السخنة السياحي والدائري الأوسطي.

- يضم تخطيطه حزمة متنوعة من الأنشطة العمرانية المتكاملة.

- يضم حزمة متنوعة من الأنشطة العمرانية المتكاملة «سياحي، وسكني، وإداري، وترفيهي».

- يهدف لجذب أنشطة استثمارية إلى القاهرة الجديدة.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة، أنّه من أجل ربط المدينة بمثلث الأمل بالتجمع السادس، تم الانتهاء من تنفيذ محور جديد بمثلث الأمل بطول 5.3 كيلومتر، من أجل ربطه بمحور الطريق الأوسطي بامتداد شارع التسعين، والذي يؤدي إلى ربط المدينة بمثلث الأمل بالتجمع السادس.

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