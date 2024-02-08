محافظ الغربية يستقبل حامد خلاف بطل العالم في القوة البدنية

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، البطل حامد خلاف ابن قرية ميت حبيش بمركز طنطا، لحصوله على الميدالية الذهبية وأعلى رقم في بطوله كأس العالم في القوة البدنية، للعام الثاني على التوالي.

وحرص المحافظ على استقبال بطل العالم في مكتبه وتقديم التهنئة له على الإنجاز العالمي وحصده لقب بطل العالم في بطولة القوة البدنية، والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ وحصد فيها «خلاف» الميدالية الذهبية للعام الثاني على التوالي.

دعم الدولة للأبطال

وعبر محافظ الغربية عن فخره وسعادته بهذه النماذج الشبابية التي ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية، والقدرة على حصد الألقاب في المنافسات الدولية، مؤكدا أن الدولة والقيادة السياسية تعمل على تقديم الدعم إلى أبناءها، ولاتدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لهم.

حصد الألقاب

وقدم الدكتور طارق رحمي، التهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، للبطل حامد خلاف، وتسليمه شهادة تقدير، مؤكدا أنه شرف مصر بصفة عامة ومحافظة الغربية بصفة خاصة.

الجدير بالذكر، أن «خلاف» حصل على العديد من البطولات والميداليات الذهبية والفضية في عدد كبير من بطولات العالم داخل مصر وخارجها، ويلقب بـ« الدبابة».