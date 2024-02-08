«هيئة الدواء» تكشف عن أحدث الأساليب العالمية لمكافحة غش الأدوية

عقدت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل حول أحدث الأساليب العالمية لمكافحة ظاهرة الغش التجاري في سوق الدواء، التي انعقدت تحت عنوان «مكافحة تزييف الأدوية»، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء متعددة الجنسية.

مواكبة أحدث التغيرات في مجال مكافحة الغش التجاري عالميًا

وخلال فعاليات الافتتاح، أكدت رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدارات، أهمية مثل هذه التدريبات لتطوير قدرات العاملين بالهيئة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجهات العالمية، لمواكبة أحدث التغيرات في مجال مكافحة الغش التجاري عالميًا، وكيفية الاستفادة من تلك الخبرات محليًا.

فيما أكد محمد سويلم، مدير شركة فياترس لمنطقة مصر ودول شمال أفريقيا، أهمية دور هيئة الدواء المصرية في مواجهة ظاهرة الغش التجاري، وإحكام الرقابة على سوق الدواء في مصر، مشيدًا بجهود الهيئة والعاملين بالقطاع.

وخلال الورشة، قدم عدد من الخبراء الدوليين، محاضرات حول أحدث التقنيات والممارسات العالمية في كيفية مواجهة ومنع الغش في مجال الدواء، كما تم تبادل الخبرات والنقاشات بين العاملين بالهيئة والخبراء حول الآليات المتبعة محليًا ودوليًا لمكافحة الغش التجاري للدواء، لضمان دواء آمن وفعال للمرضى حرصًا على سلامتهم.

دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية لمواكبة التغيير في سوق العمل المحلي والدولي، وتماشيًا مع أحدث معايير كفاءة الأداء الدولية في تفتيش المصانع وسلسلة التصنيع وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».