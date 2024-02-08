وزير التعليم يكلف هالة عبدالسلام رئيسا للإدارة المركزية للتعليم العام

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب رئيسا للإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة.

ويتضمن المنصب الجديد «الإدارة المركزية للتعليم العام وتحت مظلتها، إدارات رياض الاطفال والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي والتربية الخاصة وإدارة الموهوبين، والإدارة العامة للامتحانات».

تكليف محمد عبد التواب مديرا لـ«تعليم بورسعيد»

كما كلف وزير التربية والتعليم، محمد عبد التواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.