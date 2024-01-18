«التعليم»: وضعنا إشارات الصم في كتب القيم من رياض الأطفال حتى «تالتة ابتدائي»

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ التربية الإيجابية موضوع في منتهى الأهمية، مؤكدا أنّ الوزارة على استعداد تام لتفعيل الحقيبة التدريبية للتربية الإيجابية خاصة للمرحلة الابتدائية اعتبارا من الغد.

وأضاف حجازي، خلال مشاركته في الحوار المجتمعي الخاص بمسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية: «وضعنا إشارات الصم في كتب القيم واحترام الآخر من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي»، لافتاً إلى وجود 114 ألف طفل دمج في وزارة التربية والتعليم، ووجودهم مع الأصحاء ميزة للطرفين.

السنوات الذهبية للفرد

واسترشد وزير التعليم بمثال عن التربية الإيجابية، قائلا: «طفل في الصف الرابع الابتدائي أعطى لمعلمته زجاجة عطور ممتلئة حتى النصف، وقال لها هذه كانت لوالدتي وهي توفيت وهي الآن لكي لأنكي معلمتي وأصبح الطفل طبيبا وعالج المدرسة»، وأكد: «إذا أردت أن نعالج نقطة ضعف في شخص ابحث له عن نقطة قوة ودعمها».

وأشار إلى أنّ الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية للفرد والتي ينمو فيها معدل الذكاء، مؤكدا أنّ الوزارة غيّرت نتيجة الامتحانات في السنوات الأولى وأصبحت عبارة عن ألوان وتقييمات.