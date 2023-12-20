وكيل «تعليم الجيزة» يناقش مع مديري ووكلاء الإدارات توصيات وزير التربية والتعليم

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية.

وناقش الاجتماع توصيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تضمنت ضرورة تفعيل مجموعات الدعم للمراجعات، قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وإقامة الدعاية اللازمة لها من قبل مديري الإدارات، على صفحات العلاقات العامة والإعلام داخل الإدارات.

كما جرى التأكيد على أهمية تكثيف حصص المشاهدة داخل المدارس لما لها من أثر بالغ الأهمية في عملية التحصيل الدراسي، وإعلان مواعيد البث لقناة مدرستنا 1و2و3.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التواصل بين السادة مديري الإدارات والوكلاء مع أولياء الأمور، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي شكاوي والعمل على حلها من خلال التواصل الفعال.

كما أكد ضرورة التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية للامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد سلومة أن دور المتابعة هو الإرشاد والدعم، والتوجيه وإزالة أي سلبيات.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من مدارس التعليم الفني في الصيانات الخاصة بالمدارس من خلال مشروع رأس المال وتدوير رواكد الديسكات المتهالكة، توفيراً للنفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما تم التأكيد على الاهتمام بولي الأمر، واحتواء المشكلة منذ بدايتها وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في حل مشاكل العنف، بالإضافة إلى زيادة الندوات التثقيفية، وتفريغ الطاقة السلبية للطالب من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية.

كما تم التأكيد على الاهتمام بمديري المدارس التابعين للبرنامج الرئاسي، وتذليل الصعوبات التي تواجههم لكي نمنحهم الثقة في إدارة صحيحة للمدارس.

وأخيرًا، تم التأكيد على الاهتمام بذوي الهمم وطلاب الدمج، ومتابعة تحصيلهم الدراسي داخل المدارس والعمل على إزالة أي معوقات.