رئيس وكالة الفضاء: «مصر سات 2» تجربة فريدة ولم يكلفنا أي مبالغ مالية

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن وكالة الفضاء تعكس اهتمام الدولة بالمستقبل وبأهمية البيانات الفضائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بأن أخذ صور ومعلومات من الفضاء لها تأثير مباشر على الاقتصاد ونمو الدولة في كل القطاعات، مشددًا على أن مصر هي دولة المقر لوكالة الفضاء الأفريقية.

الأقمار الصناعية تغطي قطاعات كثيرة وتخدم التنمية المستدامة

وأوضح «صدقي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن أخذ صور من الفضاء والأقمار الصناعية تغطي قطاعات كثيرة وتخدم التنمية المستدامة والتخطيط العمراني ومتابعة الزراعات وتحديد خريطة للتوزيع الأمثل للمحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن القمر الصناعي «مصر سات 2» تجربة فريدة وتم تنفيذه خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين ومنحة كاملة من الصين، منوهًا بأنه لم يكلف مصر أي مبالغ لإعداده وإطلاقه.

القمر الصناعي أضاف للمهندسين خبرة كبيرة

وشدد على أنه أول قمر تطلقه مصر للفضاء ويصل مصر لعمل المهندسين المصريين به، مشددًا على أن المهندسين المصريين عملوا كل خطوات التجميع في 3 أشهر، مؤكدًا أن هذا القمر أضاف للمهندسين خبرة كبيرة ويعرف هذا القمر بـ«الميني سات» وتعمل مصر على توطين التكنولوجيا الحقيقة له؛ لأن له إمكانيات كبيرة ويخدم أهداف التنمية المستدامة لكل القطاعات.

وأشار إلى أن هذا القمر يتضمن مكونا مصريا تم تصميمه في مصر، موضحًا أن نسبة التوطين في هذا القمر وصل لـ15% ويتم استهداف الوصول بالتوطين لـ60%.