الوكالة المصرية للشراكة تنظم ورشة تدريبية عن «تكنولوجيا الفضاء»

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عن منحة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة، بعنوان «ورشة العمل التدريبية على تكنولوجيا الفضاء»، وذلك في الفترة ما بين 3 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2023، بالتعاون مع الدول الافريقية.

الوكالة المصرية ترحب بالمندوبين الأجانب

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنَّ الوكالة ترحّب بالمندوبين من 13 عشر بلداً إفريقيًا؛ لمعرفة التقدم في إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

إتاحة لغات أوروبية في «ورشة العمل التدريبية»

وجاء التدريب في الورشة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بفضل دعم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إذ أتاحت للمتخصصين الأجانب، فرصة استغلال قدراتهم ومهاراتهم مع خبراء مصريين مما يوفر فرصًا مستقبلية أكثر تعاونًا.