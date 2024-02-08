ماذا قال المصري الفائز بجائزة 700 ألف دولار بعد فكه رموز مخطوطة قديمة؟

إنجاز كبير حققه مجموعة من الباحثين الفائزين بجائزة الـ700 ألف دولار، عقب نجاحهم في فك رموز جزء من مخطوطات عمرها 2000 عام، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأوضح يوسف نادر، أحد أعضاء الفريق، كواليس رحلتهم التي انتهت لهذا الإنجاز الكبير.

تعليق من المصري الفائز بجائزة 700 ألف دولار بعد فكه مخطوطة

ودوَّن يوسف نادر، عبر حسابه الشخصي على «linkedin»، كواليس رحلته الثرية، قائلًا: «قبل ثمانية أشهر، شرعت في رحلة غير عادية مع تحدي (فيزوف)، حيث غطست في ألغاز بردية هيركولانيوم القديمة، ولكن اليوم، يسعدني أن أشارككم أن طموحنا ومثابرتنا وفكرنا الجماعي قد قادنا إلى نصر غير مسبوق في الكشف عن الأسرار التي احتفظت بها هذه المخطوطات لأكثر من 2000 عام».

وسرد الباحث المصري تفاصيل مشاركته في الإنجاز الكبير: «تعاونت مع فريقي، وتمكنا من الكشف عن نصوص للفيلسوف الأبيقوري فيلوديموس، التي تقدم رؤى جديدة حول الموسيقى والطعام والتمتع بملذات الحياة، ولا يسلط هذا الإنجاز الضوء على نصوص من العالم القديم لم تُعرض من قبل فحسب، بل يفتح الباب أيضًا لفهم الفروق الثقافية والفلسفية الدقيقة في تلك الحقبة».

وعن شعوره نحو هذا الإنجاز الكبير، وصفه قائلًا: «هذا النصر ليس انتصارنا فحسب، بل هو شهادة على فضول الإنسان والابتكار والسعي الدؤوب للمعرفة، دعونا نستمر في دفع حدود ما هو ممكن، مستوحاة من إرث الماضي وإمكانيات المستقبل التي لا نهاية لها، شكرا لكل من آمن بنا ودعم هذا المشروع».

وكان الطالب المصري يوسف نادر، نجح رفقة زميليه الأمريكي لوك فاريتور والسويسري جوليان شيليجير، في حل اللغز، ليفوزوا بجائزة «تحدي فيزوف» والتي مقدارها 700 ألف دولار.

مَن هو الطالب المصري الفائز بالجائزة؟

وترصد «الوطن» عدة معلومات عن الطالب المصري يوسف نادر، الفائز بالجائزة، وفقًا لحسابه الرسمي على «linkedin»، وصحيفة «التايمز» البريطانية:

- طالب دراسات عليا في مجال الروبوتات الحيوية.

- في العقد الثاني من عمره.

- طالب دكتوراه في جامعة FU Berlin.

- عضو في مجموعة برلين للروبوتات الحيوية.

- أنشأ نموذجا رقميا ثلاثي الأبعاد، جعل طبقات ورق البردي مرئية، رفقة زميليه الأمريكي لوك فاريتور والسويسري جوليان شيليجير.