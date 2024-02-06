مصري يفوز بجائزة 700 ألف دولار بعد فك رموز مخطوطة من ورق البردي

تاريخ جديد يكتبه المصريون بالخارج، بعدما فاز 3 باحثين، أحدهم مصري، اسمه يوسف نادر، بجائزة قدرها 700 ألف دولار، بعد نجاحهم في استخدام الذكاء الاصطناعي، في فك رموز جزء من مخطوطات عمرها 2000 عام، ببلدة «Herculaneum»، والتي تحولت بفعل الطين البركاني الناري إلى كتل هشة من الفحم يستحيل قراءتها، وذلك بعد أن ثار بركان فيزوف الإيطالي عام 79 بعد الميلاد.

ونجح الطالب المصري يوسف نادر رفقة زميليه الأمريكي لوك فاريتور والسويسري جوليان شيليجير، في حل اللغز، ليفوزوا بجائزة «تحدي فيزوف» والتي مقدارها 700 ألف دولار، بعدما أنشأوا نموذجا رقميا ثلاثي الأبعاد، جعل طبقات اللفافة المكونة من ورق البردي مرئية، وفقًا لصحيفة «التايمز» البريطانية.

وأكد منظمو المسابقة أن برديات هيركولانيوم تضم نحو 800 مخطوطة، والتي تفحمت خلال هذا الثوران، الذي دفن بومبيي وهيركولانيوم.

ما هو بركان فيزوف؟

وثورة Vesuvius البركانية الكارثية، أدت إلى دفن معظم مدينة «بومبي» بالغبار والرماد، بل تحولت المئات من لفائف ورق البردي المحفوظة في مكتبة كبيرة تضم أكثر من 1800 مخطوطة ولفافة، إلى أوراق متفحمة هشة تتفتت إلى قطع صغيرة.

من هو الطالب المصري الفائز بالجائزة؟

ويرصد «الوطن» عدة معلومات عن الطالب المصري يوسف نادر الفائز بالجائزة، وفقًا لحسابه الرسمي على «linkedin»، وصحيفة «التايمز» البريطانية:

- يوسف نادر، وهو طالب دراسات عليا في مجال الروبوتات الحيوية.

- يبلغ 22 عامًا.

- طالب دكتوراه في جامعة FU Berlin.

- عضو في مجموعة برلين للروبوتات الحيوية.

- مهتم بالتعلم الآلي القابل للتفسير، وXAI، والتعلم الخاضع للإشراف الذاتي، والأساليب الرمزية العصبية.

- أنشأ نموذجا رقميا ثلاثي الأبعاد، جعل طبقات ورق البردي مرئية، رفقة زميليه الأمريكي لوك فاريتور والسويسري جوليان شيليجير.

- تمكن من تحديد الكلمات الموجودة داخل ورق البردي الملفوف عبر الذكاء الاصطناعي.

- نجح في فك رموز مخطوطات متفحمة، بعد أن ثار بركان «فيزوف» الإيطالي، عمرها نحو 2000 عام.