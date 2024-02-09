فن باستخدام الآلة الكاتبة.. «كوك» بريطاني يرسم لوحاته بالنقر على الحروف «خاص»

يحرك أصابعه على الآلة الكاتبة وينقر فوقها برفق وتركيز، فيخرج كل حرف على الورقة البيضاء ويتخذ مكانًا محددًا على الورقة، لكن بشكل مختلف عن الكتابة المعتادة، كل حرف بجانب أو فوق الآخر، ليرسم في النهاية لوحة فنية وليست كلمات وجمل يمكن قراءتها.

هكذا حول الشاب البريطاني جيمس كوك، الآلة الكاتبة، من جهاز قديم لم يعد يستخدمه أحد، إلى أسلوب فني حديث للرسم ونقش اللوحات الفنية، فربط بين القديم والحديث بشكل إبداعي مختلف.

جيمس كوك.. عندما تلتقي الآلة بالفن

جيمس كوك، بريطاني يبلغ من العمر 26 عامًا، يستخدم الآلة الكاتبة والحروف في رسم لوحات فنية للأشخاص والأماكن والمعالم السياحية وغيرها، يحكي لـ«الوطن»، عن فنه وهوايته، التي بدأت معه عام 2014 من خلال مشروع مدرسي، إذ طُلب منهم البحث عن فنانين عبر التاريخ استخدموا التكنولوجيا بطرق مختلفة ومثيرة للاهتمام، فاختار «كوك» الرسام الأمريكي الشهير بول سميث الذي توفى القرن الماضي، وهو فنان استخدم الطريقة نفسها.

يقول «كوك»: «فكرت في إنشاء فن الآلة الكاتبة بعد أن رأيت فن بول سميث، اكتشفت أنه قضى حياته كلها في إبداع هذه الرسومات المذهلة، انبهرت بعمله وقررت أن استمتع بذلك العمل أيضًا».

من الهواية إلى عمل بدوام كامل

بدأ الشاب البريطاني فنه باستخدام الآلة الكاتبة نوعا من الهواية فقط، واستمر لمدة 7 سنوات إلى أن اتخذ منه عملًا بدوام كامل، وجاء ذلك في أعقاب انتشار فيروس كورونا، ورغم تخرجه من كلية بارتليت للهندسة المعمارية في جامعة كاليفورنيا، إلا أن أزمة فيروس كورونا غيّرت من تفكيره بالكامل، موضحا: «لم أقبل بهوايتي كوظيفة بدوام كامل إلا قبل عامين أو ثلاثة أعوام تقريبًا، وكان هدفي أن أصبح مهندسًا معماريًا وليس فنانًا على آلة كاتبة، لكن الأمور سارت بشكل مختلف».

يستكمل حديثه: «مع الوباء بدأت في إعادة تقييم ما أريده وتغيير مساراتي المهنية، واتخذت قرارًا، وهو أن الهواية التي استمتعت بها سأقوم بتحويلها إلى وظيفة، ولا أعتقد أنني كنت سأتمكن من الوصول إلى هذه النقطة بعمل تجاري ناجح إذا لم أقض السنوات السبع الماضية في ممارسة العمل كهواية فقط».

رسم اللوحات يستغرق من أسبوع إلى شهر

يستغرق جيمس كوك في رسم لوحاته من 5 أيام أو أسبوع كحد أدنى، إلى شهر كامل كحد أقصى، وذلك حسب حجم العمل ونوعه، مشيرًا إلى أن فنه صعب للغاية ومرهق، ورغم طول المدة التي مارسه فيها، إلا أنه لم يستطع القيام به بشكل أسرع: «هو عمل يدوي بالكامل باستخدام آلة كاتبة ميكانيكية، ولا يوجد أي طريقة يمكنها تسريع العملية بأي شكل من الأشكال، ورغم السنوات إلا أنني لم أتمكن من إنجاز العمل بشكل أسرع، ما تمكنت من فعله هو جعل الرسومات أكثر دقة».

مشاركة أعماله دون الكشف عن هويته

بدأ الشاب في نشر أعماله عبر «إنستجرام» عام 2014، وشارك أعماله في البداية دون الكشف عن هويته، فكان الفن هو المهم بالنسبة له: «لم أكشف عن هويتي في البداية لأنني لم أكد متأكدًا من استقبال الناس له»، ثم اكتشف حجم الإقبال والإعجاب الكبير بالفن الذي يقدمه: «وجدت أن الناس يستمتعون بأعمالي، وتزايد ذلك خلال الـ3 سنوات الماضية، فبدأت بالكشف عن هويتي».

كما نشر «كوك» أيضًا فيديوهات أثناء الرسم والكتابة على الآلة: «أعتقد أن رؤية الطريقة التي يمر بها العمل حتى يخرج في النهاية ستكون مثيرة للناس، وأعتقد أن الناس يحبون الأصوات الميكانيكية للآلة الكاتبة وهذا النوع من العملية البطيئة جدًا والتدريجية التي تؤدي في النهاية إلى إنشاء رسم».

الشاب يمتلك 40 آلة كاتبة

لدى جيمس كوك 40 آلة كاتبة يعمل عليها وزبائن من جميع أنحاء العالم، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو كندا أو غيرهم، وليس زبائنه أفراد فقط، بل شركات ومشاريع تجارية أيضًا، مثل شركتي ديزني وأبل: «لقد عملت سابقًا مع ديزني لإنشاء فن الآلة الكاتبة لبعض الشخصيات لفيلم تم إصداره على منصة ديزني بلس، وعملت مع Apple TV أيضًا لإنشاء جميع أنواع الصور للشخصيات التي قد تظهر في أعمال تلفزيونية مختلفة، وعملت مع عديد الأماكن والقاعات والقصور المتنوعة».

لدى الشاب البريطاني معرض حاليًا في تايوان عنوانه «عندما تلتقي الآلة بالفن»، داخل متحف شيماي بمدينة تاينان، وبدء منذ يونيو 2023 وسينتهي نهاية شهر فبراير الجاري، مؤكدًا أنهم أرادوا عرض أعماله الفنية على الآلة الكتابة، واضطر إلى السفر إلى هناك مع عدد من الآلات التي يمتكلها وبعض من رسوماته، ويأمل «كوك» بأن يجد زبائن من مصر خلال الفترة المقبلة.