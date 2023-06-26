رسومات الحج تزين جدران منازل ضيوف الرحمن في قنا (صور)

مجسمات الكعبة الشريفة وغار حراء والسفينة والطائرة من أبرز الرسومات التي يرسمها الفنانون في صعيد مصر وبالتحديد في محافظة قنا، على جدران منازل الحجاج، وهي ضمن الموروثات والعادات والتقاليد المرتبطة بموسم الحج من كل عام هجري.

رسومات الحج في محافظة قنا

وهذه المظاهر من الرسومات التي تزين منازل الحجاج في صعيد مصر وخاصة محافظة والتي تسجل مدى العمق الديني المرتبط بالحج، ويحرصون على إقامتها حيث تسجل مع الرسومات تواريخ سنة الحج وتوضع للجميع بأن صاحب هذه المنزل أو أحد أفراده أدى أحد أركان الإسلام الخمسة.

موروثات الحج في قنا

يقول أحمد الأسدي، فنان قنائي مشهور في تلك الرسومات، إن من العادات الموروثات الجميلة التي يقوم بها الحجاج في محافظة قنا والصعيد وهي رسم معالم الحج، من وسيلة الموصلات حتى الكعبة الشريفة، حيث نرسم على جدران المنازل وسيلة النقل مثل الباخرة والطائرة ثم مظاهر الحجاج في الحرم والمعبرة الشريفة وحولها الحجاج.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، كنا ندون العبارات من الآيات القرآنية الدالة على الحج وغيرها من الكلمات القصيرة حول تلك المجسمات مما تعطي مظهرا جماليا وروحانيا دينيا لصاحب هذا المنزل.

ويقول أنس عبدالقادر، باحث في التراث، إن تلك الرسومات التي تعبر عن مدى تعلق الحجاج بتلك المناسبة الدينية المقدسة وهي أحد أركان الإسلام الخمسة.

وتابع في تصريح لـ«الوطن»، أن تلك الرسومات لم تتغير مع تغير العصر ولكن تظل ثابتة يحرص كل حاج على تزيين جدران منزله بتلك المجسمات والتي تظهر مدى الفخر والعزة للحج على قيامه بأداء مناسك الحج.