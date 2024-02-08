عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: الحزمة الاجتماعية ستنعش الأسواق

أكد أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص والرأسمالية عنصر يصحح نفسه، منوهًا بأن القطاع الخاص متعددة الشعب والقطاعات.

القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي ستنعش الأسواق

وأوضح «الزيات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستنعش الأسواق وستعود على القطاع الخاص وهو ما سيدفع العديد من أصحاب الشركات لزيادة الأجور، حيث أن القطاع الخاص ملتزم بزيادات سنوية.

ارتفاع الأسعار يخفض القدرة الشرائية للمواطنين

وأضاف أن مع ارتفاع الأسعار تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين، منوهًا بأن هذا يترتب عليه خفض الإنتاجية للمصانع ويترتب عليه خفض للعمالة في المصانع، مشددًا على أن جزءا كبيرا من أي صناعة في مصر يتم استيراد جزء من المادة الخام من الخارج، وهناك تباطؤا في القوة الشرائية، وهو ما يؤثر على الربحية للشركات بالقطاع الخاص.

وتابع: «القطاع الخاص حريص على العمالة وصامد في وجه التحديات الاقتصادية».