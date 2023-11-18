نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: بيع وشراء العقارات ينشط صيفا

يعد الاستثمار في العقار أحد أكثر أنواع الاستثمار التي يسعي إليها الجميع، ذلك لأن العقار أحد أكثر المشروعات التي تدر على صاحبها الربحية الشهرية دون عناء يذكر، وهو أحد الاستثمارات التي يعتمد عليها الكثير في تكوين نواة لمشروع ناجح مستقبلا، غير أن السؤال المتكرر من بعض المواطنين حول ما هو أفضل الأوقات لشراء منزل لا يزال يلح على أذهان الكثير.

رئيس لجنة التشييد: طفرة في نسبة المبيعات

يقول فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ سوق العقارات المصري شهد طفرة مبيعات كبرى خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين ومن كل عام تقريبا، مشيرا إلى أنّ نسب مبيعات العقارات في هذا العام تجاوزت حد الـ100% بالرغم من عدم انتهاء العام الجاري، حال مقارنته بعام 2022.

أضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ نشاط مبيعات العقارات في مصر دائما ما يكون في فصل الصيف، ذلك بسبب عودة المصريين من الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية وشراء العقارات، مشددا أنه لا يوجد وقت أنسب لشراء العقارات في مصر: «المبيعات تعمل طول العام ومفيش وقت مفضل للشراء».

فوزي: المواطنون مهتمون بالاستثمار في العقارات

وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أنّ نسبة كبيرة من المواطنين باتوا يضعون مدخراتهم خلال الوقت الراهن لشراء العقارات على مستوى الجمهورية، ذلك لأن العقار السكني أحد أفضل الملاذات الآمنة التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص، متابعا: «نسبة المبيعات عام 2023 زادت عن عام 2022 بأكثر من 100%، لزيادة نسبة الاستثمار من قبل المواطنين وشراء العقارات والمنازل للمعيشة أو للاستثمار».