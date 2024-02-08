كيف تطور الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس السيسي؟.. بلغ حاليا 6 آلاف جنيه

تعمل الدولة المصرية دائما على التحسين من مستوى المعيشة بالنسبة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم، وذلك من خلال تحسين أجور العاملين في الدولة سواء القطاع الحكومي أو الخاص.

ومنذ تولي القيادة السياسية وهناك اهتمام كبير بتحسين الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وظهر ذلك خلال السنوات الأخيرة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، فضلا عن زيادة المعاشات للمستحقين الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص.

الحد الأدنى للأجور للموظفين منذ 13 عاما

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» تطور الحد الأدنى للأجور منذ 13 عاما وحتى الآن.

الحد الأدنى للأجور في يوليو 2011 كان 700 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في يناير 2014 كان 1200 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في يوليو 2017 كان 1400 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في يوليو 2019 كان 2000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في يوليو 2021 كان 2400 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في أبريل 2022 كان 2700 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في أكتوبر 2022 كان 3000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في أبريل 2023 كان 3500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في أكتوبر 2023 كان 4000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في مارس 2024 أصبح 6000 جنيه.