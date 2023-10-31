عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: الصناعة أسرع الطرق لتنمية سيناء

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة أسرع الطرق لتحقيق تنمية سريعة وحقيقة لسيناء حيث تمثل 17% من الناتج المحلي وحققت طفرة في زيادة الصادرات لنحو 32 مليار دولار بالإضافة إلى أنها تستوعب 25% من العمالة.

توطين الصناعات في سيناء

وأضاف الزيات، أن توطين الصناعات في سيناء من خلال إقامة مناطق صناعية متخصصة بها يمثل فرصة كبيرة لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة السياسية لنمو الصادرات إلي 100 مليار دولار.

تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الصناعي

وأكد أن تنمية سيناء الآن أصبحت أسهل بعدما نجحت الحكومة في الـ8 سنوات الماضية في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات من خلال المشروعات القومية في الطرق والبنية التحتية وإنشاء الموانئ الجافة وإقامة 17 منطقة صناعية في 15 محافظة تضم 5300 منشأة صناعية.

الاهتمام بالتنمية البشرية

وأشار إلى أن القيادة السياسية تركز في هذه المرحلة على تنمية العامل والصانع لرفع كفاءة العامل نفسه بالاهتمام بالتنمية البشرية بعدما حققت إنجازات غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار وذلك بتشجيع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفني وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة.