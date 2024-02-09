5 آيات قرآنية تفك السحر تمامًا.. استعان بها النبي

الخوف من السحر أمر ينتاب كثير من الأشخاص، وذكره الله تعالى في كتابه العزيز، فهو القائل: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

وتحدث عن دلالة السحر الشيوخ والائمة، ورجال الدين، وعادًة ما تتزايد الأقاويل حول العديد من الأعراض التي تشير لإصابة صاحبها بالسحر، بل يقرر البعض الآخر للذهاب لبعض المدعيين بالشفاء، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، مُجيبة على التساؤلات التي تراود الكثير.

ما هي أعراض السحر، وما هي الآيات التي تفك السحر؟ وما هي طرق الوقاية من الإصابة، تساؤلات عديدة أوضحها الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي للإفتاء.

أعراض الإصابة بالسحر

وأكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تأثير السحر يكون طفيفًا، ولا يعني وقف الحال والهلاك وضياع المال، مؤكدًا إن الإنسان المصاب بالسحر يشعر دومًا، بالتثاقل بالجسد ويزول الأمر بالقرآن والصلاة والأذكار.

كيفية إبطال السحر

وقال أمين لجنة لفتوى، إن إبطال السحر لمن أُصيب بهذا الابتلاء، يكون في المداومة على الصلاة، والإكثار من الدعاء، الاستغفار والصلاة على النبي وأن يداوم على أذكار الصباح والمساء.

5 آيات تفك السحر تمامًا

وأضاف «عبد السميع»، إن آيات إبطال السحر مذكورة فى القرآن الكريم، ناصحًا من أصيب بذلك، أن يستعين بالله تعالى ويقرأ المعوذتين -الفلق والناس- وآية الكرسى والفاتحة،.

قائلًا: «هذه الآيات فكت سحر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم»