عميد «إعلام القاهرة» الأسبق: الأحياء الشعبية تمثل الأصالة في أي مجتمع

قال الدكتور حسن مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن الأحياء الشعبية تمثل الأصالة في المجتمعات، لأن السكان ذوي تشكيلات متنوعة، ولكن يتعايشون ويتعاملون معًا، وهو ما يعلمهم قيم مهمة منها التسامح.

الأحياء الشعبية ميزتها «الجدعنة»

وأضاف مكاوي، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، المذاع على على فضائية «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أنّ الأحياء الشعبية فيها ما يمكن إطلاق عليه الجدعنة، فيما معناه مساندة الآخرين، وفي أي مشكلة يتعاون الناس وتكون العلاقات مترابطة في المسائل الاجتماعية، وفي بعض الأحيان المسائل الاقتصادية.

الأحياء الشعبية قيم وتقاليد

وتابع عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة: «أن الأحياء الشعبية تعبر عن القيم والآداب والتقاليد التي يجب أن يتحلى بها أي مجتمع، لأنها تحافظ على تواصل المجتمع وتحافظ على استقراره وتقاليده»، مستكملًا: «كلمة العيب معروفة في الأحياء الشعبية، مفيش شاب بيعاكس بنت وهي ماشية في الشارع».