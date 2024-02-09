الرعاية الصحية بالإسماعيلية: مبادرة للكشف عن الأورام بين العاملين في المصالح الحكومية

أطلقت هيئة الرعاية الصحية مبادرة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية في عدد من المصالح الحكومية، ضمن فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام.

وقال الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة، مشيرًا إلى أنها انطلقت بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

وتابع خلال اجتماع تنسيقي لإطلاق المبادرة «اكتشاف الأورام مبكرا سبب كبير في تقليل الوفيات الناتجة عنه، بالاضافة إلى تقديم خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين»، مشيرا إلى أن المبادرة شملت التوعية بأهمية الكشف والعلاج المبكر للأورام السرطانية.

ندوات تثقيفية في الوحدات الصحية

وعقدت هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية ندوات تثقيفية حول حقوق وواجبات المنتفعين في منظومة التأمين الصحي الشامل شملت تعريف المنتفعين بالحق في تلقي الرعاية الطبية الملائمة وجودتها، والحق في الحصول على معلومات كافية حول حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة.

كما تضمنت الندوة تعريف المنتفعين بالحق في احترام خصوصيتهم وسرية معلوماتهم الطبية، بالإضافة إلى ذلك حقهم في تقديم شكوى إذا شعروا بأن حقوقهم قد انتهكت، علاوة على ذلك، يجب على المنتفعين أيضًا أن يكونوا على دراية بواجباتهم تجاه المنشآت الصحية.