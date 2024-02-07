«تمريض القناة» تحتفل بتخرج دفعتين من الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن تحقيق جودة الرعاية الصحية يُمكن المؤسسات الطبية من تقديم خدماتها بطريقة تلبي احتياجات المرضى، ويحافظ على سلامتهم.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس خلال حفل تخرج الدفعتين الأولى والثانية للدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية اليوم الأربعاء في كلية التمريض، إن الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية يهدف إلى إعداد كوادر إدارية متخصصة في مجال إدارة جودة الرعاية الصحية، لديهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الجودة.

وأشار «مندور» إلى أن الجامعة تطبق معايير الاعتماد وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير الأداء والمحافظة على سلامة المرضى، مع تطبيق مبادئ ونظريات الجودة في إدارة الرعاية الصحية.

تخريج 62 شخص من الدفعات الأولى

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني إن قسم إدارة التمريض في الكلية حرص على تفعيل برنامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية، والذي تم تفعيله في العام الجامعي 2021-2022.

وأضافت خلال كلمتها انه تم تخريج الدفعة الأولى والثانية وجاري الدراسة للدفعة الثالثة، لافتة إلى أن الدفعة الأولى تضم 32 خريجا، أما الدفعة الثانية بها 59 خريجا، مشيرة إلي ان الجامعة تدعم بشكل كامل تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بشكل مستمر.