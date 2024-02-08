«الرعاية الصحية»: طفرة نوعية غير مسبوقة في النظام الطبي بمصر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم رئيس الهيئة للدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر للفترة السابقة، على مجهوداتها وتعاونها المثمر مع الهيئة في دعم المنظومة الصحية بمصر على كافة المستويات والأصعدة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد السبكي، محاور عمل هيئة الرعاية الصحية، وآليات عملها هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي المقدم الرئيسي للخدمة في 6 محافظات وهي محافظات تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، وبحلول 2030 سيشمل كل محافظات الجمهورية.

تغطية صحية شاملة

كما جرى استعراض آليات نظام التأمين الصحي الشامل، وفكر التغطية الصحية الشاملة المرتكز على الأسرة كونها هي الوحدة التأمينية داخل منظومة التأمين الشامل وليس الفرد، وكذلك دور الهيئات الثلاث في إدارة المنظومة الجديدة، وفكر فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن الرقابة على جودة المنشآت الصحية، وتجسيد تلك الأدوار من خلال 3 هيئات تدير المنظومة الجديدة لضمان الاستدامة وجودة مخرجات النظام الصحي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

طفرة نوعية غير المسبوقة

وأكد أن هناك طفرة نوعية غير مسبوقة في النظام الصحي المصري والإصلاح الصحي الشامل على كل المستويات وتكامل الأدوار سواء بتشريع القوانين كقانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام2018، أو المجلس الصحي المصري، إضافة إلى المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها تحت شعار 100مليون صحة، والمبادرة الرئاسية حياة حريمة التي من خلالها يتم تأهيل المنشآت الصحية بما يتماشى مع نموذج ونسق التأمين الصحي الشامل لتتكامل بذلك الأدوار بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية كَوْن دور المنظمة دورًا استراتيجيًا وفاعلًا في القطر العربي كله، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت نجاحات للشراكة بين الجانبين سواء في مجال اقتصاديات الصحة أو الملف الطبي الموحد أو التسجيل الطبي ووضع أطر الحوكمة الإكلينيكية، والاستفادة من آليات الحوكمة الإكلينيكية وتفعيلها بمنشآت الهية .

ودعا رئيس هيئة الرعاية الصحية، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر لجولة داخل منشآت الهيئة والتعرف على رحلة المريض داخل المنشأة والتعرف على نظم وتطبيقات التغمين الصحي الشامل، والتعرف من على أرض الواقع على آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

ووجه الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الشكر لرئيس هيئة الرعاية الصحية، على تعاونه الدائم والمثمر مع المنظمة، وأشاد بنجاح ملف التغطية الصحية الشاملة كأحد أبرز محاور الإصلاح الصحي في مصر، مثمنًا جهود الهيئة باعتبارها مقدم الخدمة الرئيسي بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وجهودها الدؤوبة لاستغلال الرقمنة والصحة الالكترونية بكافة محاور عملها بما ييسر على المواطن في الحصول على الخدمة الطبية المتميزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد أهمية تعزيز سبل التعاون والبناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استكمال تلك المسيرة لصالح صحة المواطنين وتطوير مسيرة التعاون مع الهيئة ليتسع نطاقه خلال الفترة المقبلة، حيث ستمثل المنظمة مركزًا للتعاون ولتناقل الخبرات بين هيئة الرعاية الصحية والهيئات المناظرة في الاقليم للاستفادة من خبراتها وتجربتها بما يحقق طفرة صحية لكافة دول الاقليم فضلًا عن دور المنظمة في تقديم الاستشارات والدعم المستمر لجهود الهيئة وكل القطاعات الصحية.