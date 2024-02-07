«الرعاية الصحية» بالإسماعيلية: تدريب رجال الأمن على التعامل مع الطوارئ

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إنه تم تدريب عدد من العاملين في إدارة الأمن بمنشآت الهيئة على مدار الأيام الماضية، لتحقيق تواصل أفضل مع المواطنين.

وأضاف مدير فرع الرعاية الصحية، خلال حديثه في ورشة لتدريب أفراد الأمن، أن التدريب أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة المنتفعين والعاملين والزائرين، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تحرص على توفير التدريب المناسب والمستمر، لأفراد الأمن لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة وتحسين أداء التواصل مع المواطنين، والاستعداد للتعامل مع أي تحديات قد تواجههم.

تدريب أفراد الأمن على التعامل مع حالات الطوارئ

وقال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية أن التدريب يعمل علي الإلمام بالسياسات والإجراءات الأمنية المتبعة فى المنشآت الطبية، والإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، والتعامل مع المنتفعين والمرافقين بمهارات تواصل فعالة.

وأضاف «نولى اهتماما كبيراً بالتدريب الدوري لأفراد الأمن، لتطوير مهاراتهم، وتحديث معرفتهم بأحدث السياسات والإجراءات الأمنية، لضمان سلامة الجميع».

وأشار «سامي» إلى أن فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية يكثف خلال الفترة الحالية التدريبات لجميع الأطقم الطبية، وأيضا العاملين في المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعين.