عضو سابق في الكونجرس: تحسن الاقتصاد يزيد شعبية بايدن

قال توماس ديفيز، عضو الكونجرس السابق، إن هناك طريق طويل على الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى أيام الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، موضحًا أنه في السياسة الأمريكية فترة 10 شهور هي مدة طويلة جدًا، فمثلًا الاقتصاد الذي يؤثر على الرأي العام للجمهوريين يتحسن في الفترة الحالية، ومن الممكن أن يؤثر ذلك على زيادة شعبية بايدن.

وأضاف «ديفيز»، خلال مداخلة ببرنامج «عين على أمريكا»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك سخط بين الناخبين في الاختيار بين بايدن وترامب، وهناك أطراف جديدة في العملية، فمثلًا هناك مجموعة تدعو نفسها بدون شعارات، وهي مجموعة وسطية سيكون لها حق الوصول في الاقتراع إلى 50 ولاية لجمع الأصوات.

واستكمل: «استراتيجية الديمقراطيين هي مهاجمة ترامب، لأنه شخصية مثيرة للاستقطاب وعدم الإعجاب في السياسة الأمريكية، ويجب أن نتذكر أن التصويت في استطلاعات الرأي بالسياسة الأمريكية مهم ولكن الأهم منها هو الأصوات الانتخابية، وسيقتصر هذا السباق على 8 ولايات في نهاية العملية الانتخابية، ومعظم الولايات هي ولايات لها حزب واحد فقط، وهذا مايجعلها سباق لـ 8 ولايات فقط وليس سباقًا وطنيًا».