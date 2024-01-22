ديسانتيس ينسحب من المنافسة على الانتخابات الأمريكية.. من سيواجه ترامب؟

انسحب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وهو أحد أبرز المنافسين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية ومنافسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في تكرار لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، جاء إعلان انسحاب ديسانتيس، مع خلال نشر مقطع فيديو على موقع «إكس» (تويتر) سابقا بعد حصوله على المركز الثاني المخيب للآمال في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا الأسبوع الماضي.

وقال ديسانتيس في فيديو انسحابه: «إذا كان هناك أي شيء يمكنني القيام به لتحقيق نتيجة إيجابية، مثل المزيد من التوقفات في الحملات الانتخابية، والمزيد من المقابلات، كنت سأفعل ذلك، لكن لا يمكنني أن أطلب من مؤيدينا التطوع بوقتهم والتبرع بمواردهم إذا لم يكن لدينا موقف واضح. الطريق إلى النصر. بناءً على ذلك، سأعلق حملتي اليوم».

انسحاب ديسانتيس ودعمه لترامب

وانسحب ديسانتيس ثم أعلن دعمه لترامب: «بينما كانت لدي خلافات مع دونالد ترامب، مثل جائحة فيروس كورونا وترقيته أنتوني فوسي، فإن ترامب يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن. هذا واضح».

ديسانتيس ينحسب ويتعهد بدعم المرشح الجمهوري

وأضاف: «لقد وقعت على تعهد بدعم المرشح الجمهوري وسأحترم هذا التعهد.. إنه يحظى بتأييدنا، لأننا لا نستطيع العودة إلى الحرس الجمهوري القديم الذي كان موجودا في العام الماضي، وهو شكل معاد تجميعه من النزعة النقابية الدافئة التي تمثلها نيكي هيلي»، وبرحيله، أصبحت نيكي هيلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، هي البديل الوحيد لترامب في السباق، ولكن ليس لديها الكثير من الوقت لتعزيز الدعم واللحاق بالمرشح الأوفر حظًا، واتخذ الرجل القرار بحضور زوجته بعد ظهر أمس الأحد قبل 10 أشهر من بداية الانتخابات الرئاسية الأمريكية».