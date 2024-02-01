مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن يستعرض آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، دخلت منعطفاً جديداً اعتباراً من بداية شهر فبراير الجاري، مع انطلاق جولات منافسة جديدة في اثنتين من الولايات الرئيسية، سواء بالنسبة للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، وهما نيفادا وساوث كارولاينا.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن الظهور الأول للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، على بطاقات الاقتراع في جولة ساوث كارولاينا، حيث أن لديه حظوظاً شبه مضمونة بأن يكون مرشح الحزب الديمقراطي، نظراً لغياب المنافسة القوية من جانب بعض الشخصيات الديمقراطية التي تسعى لمنافسة رمزية مع بايدن، الذي من المتوقع أن يحظى في النهاية بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات.

وتابع أن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ساوث كارولاينا يتنافس فيها الرئيس السابق، دونالد ترامب، مع السفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، ويتوقع أن يفوز عليها ترامب في ولايتها التي حكمتها سابقاً، كما فاز عليها في الجولتين السابقتين بالانتخابات.