ترامب يطالب بخضوع المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لاختبار ذكاء

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، إنه يجب أن يخضع المرشحون الآخرون لاختبار ذكاء؛ ردًا على تصريحات منافسته في الانتخابات نيكي هايلي، والتي دعت أيضًا لذلك في إشارة إلى عُمر دونالد ترامب وقدراته العقلية، إذ يبلغ 77 عامًا.

وأضاف دونالد ترامب أنه يشعر بأنه أكثر قوة ونضجًا مما كان عليه قبل 20 عامًا، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

نيكي هايلي تشكك في قدرات دونالد ترامب العقلية

واتهمت المرشحة نيكي هايلي المرشح والرئيس السابق دونالد ترامب بأنه مرتبك، وشككت في قدرته على أن يقود الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات المقبلة، حيث ارتكب بعض الأخطاء اللفظية خلال خطاب ألقاه في 19 يناير الجاري، وأخطأ أثناء الحديث في اسم «هايلي» ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، كما أشار بدون قصد إلى أن الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما لا زال في منصبه رئيسًا لأمريكا.

وحقق «ترامب» فوزًا كاسحًا في انتخابات الحزب الجمهوري في ولايتي أيوا ونيوهامبشاير، ومن المتوقع أن يكون المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية نوفمبر المقبل.