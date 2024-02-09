الفنان حمدي هيكل يحتفل بعقد قران ابنته (صور)

احتفل الفنان حمدي هيكل منذ قليل بحفل زفاف ابنته في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وشارك الفنان محمد فاروق شيبة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من صور عقد قران ابنة الفنان حمدي هيكل معلقًا: «تم بحمد الله زواج ابنة الأستاذ حمدي هيكل، ألف مليون مبروك يا أستاذ، مين قال مبروك لـ(أبو موتة) عقبال أولادكم».

آخر أعمال حمدي هيكل

من المقرر ان يشارك هيكل في المسلسل الرمضاني «بيت الرفاعى» بطولة أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، حمدي هيكل، سيد رجب، أحمد رزق، عايدة رياض، وآخرين، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمي، وإنتاج «سينرجي».

كما شارك مؤخرا حمدي هيكل في مسلسل «زينهم» والذي حقق نجاح كبير وإشادات من النقاد والجمهور وضم مجموعة من نجوم الدراما ابرزهم أحمد داود،كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرفاعي، يارا جبران، بالإضافة إلى إنجي أبو السعود، والنجوم الكبار: سلوى محمد علي، هناء الشوربجي، عماد رشاد، ومحمد أبو داود بجانب عدد كبير من الفنانين.