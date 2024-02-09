فلاديمير بوتين: أوكرانيا رفضت التفاوض معنا بأوامر من أمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه اقترح انضمام بلاده إلى حلف الناتو بعد هزيمة الاتحاد السوفيتي، لكن الحلف رفض، لأن روسيا دولة كبيرة وقوية.

وأضاف «بوتين» خلال مقابلته مع الصحفي والإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أن «أوكرانيا رفضت التفاوض معنا بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على واشنطن الآن تصحيح ذلك»، مؤكدًا أن العلاقة الروسية الأوكرانية.

بوتين: لدينا معلومات أن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في روسيا

وأشار «بوتين» إلى أن أمريكا دعمت الانفصاليين في القوقاز ومدت الإرهابيين هناك بالسلاح، ولدينا معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في روسيا واعتبرتهم معارضة.