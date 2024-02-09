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فلاديمير بوتين: الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا

كتب:

محمد عبدالعزيز
01:37 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
بوتين أثناء المقابلة

بوتين أثناء المقابلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مقابلته الصحفية التاريخية مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، إن الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا.

وأضاف «بوتين»، أن أوكرانيا كيان مصطنع، والأوكرانيين في اللغة الروسية معناهم، الناس اللذين يعيشون على الأطراف، مضيفًا أنه بعد تأسيس الاتحاد السوفيتي بدأ تأسيس أوكرانيا السوفيتية ثم حصلت أوكرانيا على الكثير من الأراضي التي لم تكن لها.

بوتين: سنتوصل إلى حل مع أوكرانيا عاجلًا أم أجلًا

وأكد: سنتوصل إلى حل مع أوكرانيا عاجلًا أم أجلًا، ونريد حل الأزمة من خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن أوكرانيا اليوم هي دولة تابعة للولايات المتحدة.

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بقلم محمد عبدالعزيز