فلاديمير بوتين: الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مقابلته الصحفية التاريخية مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، إن الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا.

وأضاف «بوتين»، أن أوكرانيا كيان مصطنع، والأوكرانيين في اللغة الروسية معناهم، الناس اللذين يعيشون على الأطراف، مضيفًا أنه بعد تأسيس الاتحاد السوفيتي بدأ تأسيس أوكرانيا السوفيتية ثم حصلت أوكرانيا على الكثير من الأراضي التي لم تكن لها.

بوتين: سنتوصل إلى حل مع أوكرانيا عاجلًا أم أجلًا

وأكد: سنتوصل إلى حل مع أوكرانيا عاجلًا أم أجلًا، ونريد حل الأزمة من خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن أوكرانيا اليوم هي دولة تابعة للولايات المتحدة.