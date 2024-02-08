قبل إذاعة مقابلة مع بوتين.. البيت الأبيض للأمريكيين: «لا تصدقوا كل ما يقوله»

قبل ساعة ونصف من إذاعة مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي أنه يجب على الأمريكيين ألا يصدقوا أي شيء يقوله فلاديمير بوتين خلال المقابلة.

وأضاف جون كيربي: «أي شخص يشاهد تلك المقابلة عليه أن يتأكد من أنه يستمع إلى فلاديمير بوتين، لا يجب أن تأخذ أي شيء يقوله على محمل الجد»، في إشارة إلى أنه كلامه ليس صحيحًا.

كيربي: الشعب الأمريكي يعرف جيدًا من هو المخطئ

وأوضح «كيربي» إن الشعب الأمريكي يعرف جيدًا من هو المخطئ، مضيفًا: «أعتقد أنهم يعلمون أنه لم يكن هناك أي أساس على الإطلاق للغزو قبل عامين»، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ عامين.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن «بوتين» قام بالحرب على دول مجاورة دون أي استفزاز منها، ولم تكن أوكرانيا تشكل تهديدًا لأحد، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي يفهم ذلك جيدًا، ويفهم ما تقاتل أوكرانيا من أجله.

مقابلة «بوتين» تثير ضجة وردود فعل واسعة

وأثار إعلان إذاعة المقابلة الصحفية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الصحفي والإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، ضجة وردود فعل واسعة حول العالم، خاصةً من واشنطن، نظرًا لأن «بوتين» عدوها الأول، وأنها أول مقابلة تجرى للرئيس الروسي بعد الحرب الأوكرانية والأحداث في الشرق الأوسط.