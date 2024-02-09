مساعد وزير الصحة: تسليم مستشفى أبو صوير المركزي سبتمبر المقبل

تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية، للوقوف على أعمال التطوير الجارية ونسب الإنجاز بالمستشفيات.

وقال مساعد وزير الصحة إن الزيارة تأتي لسرعة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل طاقتها بالمحافظة، والمتابعة الميدانية لموقف العمل بالمنشات الطبية تحت الإنشاء، ومتابعة التجهيزات اللازمة لاستكمالها.

وبدأت جولة مساعد وزير الصحة، بتفقد نسب الانجاز بأعمال التطوير بمستشفى أبو صوير المركزى والتى بلغت 60% تقريبا، ووجَّه بسرعة إتمام الإجراءات اللازمة وتذليل أي عقبات لإنهاء ما تبقى من أعمال.

إسماعيل: تسليم المستشفى في سبتمبر المقبل

وقال «إسماعيل»، إنه سيتم تسليم مستشفى أبو صوير المركزي في الإسماعيلية في شهر سبتمبر المقبل، وسيتضمن ذلك أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، وقسم الحضانات، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى قسم المعامل وقسم للمناظير، وقسم العناية المركزة وأقسام الداخلية بإجمالي عدد أسِرة 96 سريرا.

كما تفقد مساعد وزير الصحة مستشفى القصاصين المركزي، وأشاد بمعدلات التنفيذ بأعمال الإنشاءات بمبنى العيادات الخارجية، بإجمالي عدد أسرة 60 سريرًا، والتي تُقدم حالياً الخدمات الطبية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل بعد تسليمها لهيئة الرعاية الصحية.