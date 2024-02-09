«مراسل القاهرة الإخبارية»: بوتين يرى أوكرانيا أرض روسية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المقابلة التي أجراها مع الإعلامي الأمريكي «تاكر»، أراد أن يؤكد للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أن عدم مراعاة الحاجز الأمني هو ما أدي إلى حدوث العمليات العسكرية التي تجريها موسكو على أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه أكد مرارًا وتكرارًا خلال تصريحاته أن أوكرانيا هي دول تابعة لروسيا.

وأوضح مشيك، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بوتين خلال لقائه إن ما يحدث الآن هو مشكلة بين الشعب الواحد، والحرب القائمة الآن هي حرب أهلية، وشدد على على الروابط التي تجمع بين الشعبين الروسي والأوكراني، وغالبية حديثه تطرق إلى أن أوكرانيا هي أراضي روسية تاريخيًا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا حصلت على أراضٍ تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، وخصوصًا أن هذه المناطق تطل على البحر الأسود، لذلك أراد أن يؤكد أن روسيا لا تريد الحرب ولكنها تريد المفاوضات ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض ذلك.