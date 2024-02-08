مصر تتسلم سفينة محملة بـ61 ألف طن قمح من أوكرانيا.. طولها 112 مترا

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 10 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة «ABOUDI – D» والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 112 مترًا وعرضها 18 مترًا القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ6 آلاف و130 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع

وأوضحت هيئة ميناء دمياط في تقرير لها أنَّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16 ألفًا و157 طنًا تشمل 9 آلاف و296 طن رمل و250 طن بطاطس و6 آلاف و611 طن يوريا، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69 ألفًا و520 طنا تشمل 28 ألفًا و345 طن ذرة و11 ألفًا و374 طن قمح و767 طن خشب زان و10 آلاف و370 طن خردة و1968 طن زيت طعام و8 آلاف و475 طن حديد و8 آلاف و221 طن سكر.

رصيد صومعة الحبوب

وأكّدت أنّ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل من القمح 88 ألفًا و221 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129 ألفًا و416 طنًا، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1187 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3 آلاف و920 حاوية مكافئة، كما غادرت 5 قطارات بحمولة إجمالية 6 آلاف و62 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و157 شاحنة.