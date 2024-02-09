«بايدن»: أقنعت نتنياهو بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه الرجل الأكثر تأهيلًا في أمريكا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، متابعًا: «ذاكرتي بحالة جيدة ولم أحتفظ بوثائق سرية عمدًا»، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار بايدن إلى أنه يضغط بشدة من أجل الوصول إلى هدنة مستدامة بغزة، ومؤكدًا أن سكان غزة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وتابع: «سلوك إسرائيل العسكري في غزة «مبالغ فيه»، وأقنعت نتنياهو بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية».