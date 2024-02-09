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«بايدن»: أقنعت نتنياهو بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية

كتب:

أحمد العانوسي
03:28 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
جو بايدن

جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه الرجل الأكثر تأهيلًا في أمريكا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، متابعًا: «ذاكرتي بحالة جيدة ولم أحتفظ بوثائق سرية عمدًا»، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار بايدن إلى أنه يضغط بشدة من أجل الوصول إلى هدنة مستدامة بغزة، ومؤكدًا أن سكان غزة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. 

وتابع: «سلوك إسرائيل العسكري في غزة «مبالغ فيه»، وأقنعت نتنياهو بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية».

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بقلم أحمد العانوسي