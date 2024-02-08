بايدن: ترامب رفض التعاون مع المحققين في قضية الوثائق السرية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية أقر بأنه تعاون بالكامل ولم يضع أي عراقيل، مشددًا على أن ترامب عاق العدالة ورفض التعاون مع المحققين، وجاء ذلك حسبما أفادت به «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأعرب «بايدن»، عن ارتياحه بقرار المحقق الخاص أنه لم يخرق القانون باحتفاظه بوثائق حكومية سرية في منزله الخاص، متابعًا: «حققنا كثيرًا من التطور بجهد الشعب الأمريكي وينبغي الاستمرار في هذا المسار لاستعادة قوتنا وسلطتنا».