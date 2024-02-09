ضربة لدولة الاحتلال.. موقف جديد من الرئيس الأمريكي تجاه هجوم 7 أكتوبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رد دولة الاحتلال الإسرائيلي على هجوم الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر مبالغ فيه وتجاوز الحد، لافتًا إلى أنه يحاول الضغط بقوة على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للوصول إلى هدنة مستدامة في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب أن يتوقف جوع الناس في غزة، مشيرًا إلى أن في غزة الكثير من الأبرياء يتضورون جوعًا أو يموتون، موضحًا أنه كان على اتصال دائم مع القطريين لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من خطر حدوث كارثة إنسانية

وكانت الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من خطر حدوث كارثة إنسانية، إذا شنّت هجومًا عسكريًا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون تخطيط ومراعاة وجود المدنيين في المدينة.

وبحسب ما قاله جون كيربي، مستشار مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن أي عملية كبيرة في رفح في ظل وجود أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إليها دون اعتبار لسلامتهم ستعد كارثية ولن ندعمها، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد جون كيربي أن واشنطن ليست على علم بأي خطط تتعلق بشن عمليات وشيكة في مدينة رفح الفلسطينية، كما عبَّرت واشنطن عن قلقها إزاء ذلك، كما أكد أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أعرب للإسرائيليين عن القلق من أي عمليات عسكرية في رفح.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن رد في المؤتمر الصحفي حول عن قوته العقلية وما إذا كان مؤهلًا لتولي رئاسة واشنطن لفترة جديدة، وأكد بايدن، أنه الرجل الأكثر تأهيلًا في أمريكا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، متابعًا: «ذاكرتي بحالة جيدة ولم أحتفظ بوثائق سرية عمدًا»، وأشار إلى أنه يضغط بشدة من أجل الوصول إلى هدنة مستدامة بغزة، ومؤكدًا أن سكان غزة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية،

قوات الاحتلال ترتكب 2395 مجزرة ضد الفلسطينيين في غزة

وقال مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ125 يومًا على التوالي إبادة جماعية في قطاع غزة، إذ ارتكبت 2395 مجزرة ضد الفلسطينيين في القطاع.

وسقط 35 ألف شهيد ومفقود نتيجة الحرب على قطاع غزة، وصل منهم 27 ألفًا و840 شهيدًا المستشفيات، بالإضافة لـ67 ألفًا و317 مصابًا.