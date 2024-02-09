آخر مستجدات قانون التصالح.. إنهاء مسودة اللائحة التنفيذية

يحظى قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 باهتمام كبير من جانب الحكومة والمواطنين، حيث يتابع رئيس الوزراء كل مستجدات قانون التصالح الجديد.

قال مصدر حكومي إن آخر مستجدات قانون التصالح الجديد هو الانتهاء من إعداد وتجهيز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حيث تم الانتهاء من إعدادها بواسطة مختصين في وزارة الإسكان، وتتم المراجعة مع وزارة العدل والجهات المختصة قبل إقرارها للإلمام بكل جوانب القانون لتلبية احتياجات قطاع كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية.

تطبيق قانون التصالح

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه بنسبة كبيرة من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع وفتح باب التصالح بقرار من مجلس الوزراء، حتى يتمكن أصحاب الحالات التي ينطبق عليها القانون من تقديم طلبات والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاعهم والحصول على رخصة التصالح وإدخال الخدمات والمرافق والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار.

متابعة الحكومة لكل إجراءات قانون التصالح

وأشار إلى وجود متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لكل خطوات القانون قبل تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر الماضي نظرا لأهمية القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث يساهم في استقرار أوضاعهم وأيضا حصول الدولة على مستحقاتها.

جدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل أكد أنه جرى إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المختصة بشأن تفاصيل اللائحة.