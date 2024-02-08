وكيل «خطة النواب»: الرئيس السيسي وجه بـ6 حزم حماية اجتماعية خلال عامين

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بالأمس كان هناك تواصلا مع وكيل وزارة المالية، واليوم كان هناك تواصلا مع رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، مشددًا على أن مجلس الوزراء وضع تعديلات على القوانين التي سيتم إحالتها لمجلس النواب لتنفيذ هذه القرارات بداية من شهر مارس.

الوقت مهم في تطبيق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية

وأوضح «سالم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، اليوم الخميس، أنه بعد الانتهاء من هذه التعديلات وإحالتها لمجلس النواب يتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإقراراها في الجلسة العامة مرة أخرى، ويتم تنفيذها على أرض الواقع بداية من مارس، منوهًا بأن الوقت مهم وتطبيق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية قبل دخول شهر رمضان.

الرئيس السيسي دائمًا ما يشعر بالمعاناة التي يواجهها المواطن

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يشعر بالمعاناة التي يواجها المواطن المصري، حيث أنه تحدث في مرات عديدة وفي عدة لقاءات ووجه الشكر للشعب المصري على مواجهة هذه الصعوبات ووقوفه بجانب الدولة المصرية.

وأضاف أن الرئيس وجه بـ6 حزم اجتماعية خلال عامين آخرها كان في شهر أكتوبر الماضي وكلف الموازنة العامة للدولة 80 مليار جنيه، و180 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، منوهًا بأن الجميع لامس وجود محدودية في الإيرادات وارتفاع المصروفات.

وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستطلع على كيفية توفير هذه الاعتمادات والمبالغ، منوهًا بأن هذه أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة وتكافل وكرامة.