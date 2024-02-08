كاتب صحفي: الدولة المصرية أطلقت 6 حزم حماية اجتماعية في 3 سنوات

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إننا عندما نقوم بعمل قراءة تحليلية لقرارات الحماية الاجتماعية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأكبر حزمة لدعم المواطن المصري بقيمة 180 مليار جنيه، سنرى أن هناك شعور من جانب الرئيس بالمواطن جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وسعيه لتوفير حياة كريمة ودعم قدراتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأضاف «يعقوب» خلال مكالمة هاتفية لتغطية خاصة مع الإعلامية حنان عاطف المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية حتى الآن، أطلقت الدولة المصرية 6 حزم حماية اجتماعية بقيمة 630 مليار جنيه، والتي تشمل الحزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كل هذا يؤكد على أن الدولة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح لديها وفرات مالية واحتياطي للموازنة العامة، لدعم المواطن في وقت الأزمات وتدبير الموارد المالية في كل ما يطرأ على الاقتصاد العالمي.

الإصلاح الاقتصادي

وتابع، أن في إطار الجمهورية الجديدة، هناك عدة محاور للعمل الوطني في أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، أولها الإصلاح الاقتصادي، ببناء 24 مدينة جديدة وتطوير المناطق العشوائية، والثاني هو الحماية الاجتماعية وبالتالي الـ180 مليار تستهدف كل شرائح المجتمع، لافتًا أن هناك 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، و13 مليون مستحق للمعاشات، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة والدعم المصري لـ5.2 مليون أسرة.