رئيس البرلمان العربي يطالب بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

التقى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مع صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، خلال زيارته للعاصمة الأذربيجانية باكو تلبيةً للدعوة الرسمية للمشاركة كمراقب دولي في متابعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان، فضلا عن إجراء مباحثات مع المسؤولين في باكو.

دعم القضية الفلسطينية

بحث الجانبان التطورات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

أكد «العسومي» على ضرورة أن يكون هناك مواقف مؤثرة وقوية للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز تجاه الجرائم اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ودعا العسومي إلى تشكيل لجنة تابعة للشبكة تقوم بالتواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية ومطالبتها بتحمُل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في التصدي للجرائم العنصرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

تعزيز التعاون مع الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

وأثنى العسومي على جهود الدبلوماسية البرلمانية النشطة التي تقوم بها الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في دعم قضايا الدول النامية، وسعيها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة في كثير من المؤسسات الدولية، وتحقيق الشبكة لإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، كونه أحد مؤسسي هذه الشبكة التي تم تدشينها عام 2021، مضيفاً أنه خلال هذه الفترة القليلة شهدت العلاقات بين البرلمان العربي والشبكة تطورات مهمة، وتنسيقا مشتركا حول دعم قضايا الدول العربية والدول النامية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبها، أعربت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب البرلمان العربي وتحركاته من أجل دعم القضايا العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الراهنة.