وزير الإسكان يناقش استعدادات استضافة مصر بلمنتدى الحضري العالمي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، لاستعراض التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع «الهابيتات».

المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي استضافته الدولة المصرية بنجاح في نسخته الـ27 بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن الفوز باستضافة المنتدى شاهد جديد على نجاح الدولة المصرية في تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة في مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد.

وأضاف وزير الإسكان، أن من أهم الأسباب التي أهلت مصر للفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، هو حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، نظراً لدورها في توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والاتصالية بالطرق.

كما أكد الوزير ضرورة التنظيم والإعداد الجيد لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، حيث يتم التنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة من خلال عمل مشترك مع وزارتي الخارجية والتنمية المحلية، لتحقيق النجاح في استضافة المؤتمر مثلما نجحنا في استضافة مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، والذي لاقى إشادة كبيرة من الحضور بحسن التنظيم، مشيراً إلى أنه تكونت لدى الدولة المصرية خبرات كبيرة من خلال تنظيم مؤتمر المناخ، وذلك بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارات والجهات المعنية، وسنعمل على استغلال تلك الخبرات في تنظيم المنتدى الحضري العالمي.

مصر أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية

من جانبهم أكد مسؤولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، تعاونهم الكامل مع الدولة المصرية للإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري العالمي، لتخرج مصر بمشهد حضاري أمام جميع دول العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ليضاف إلى رصيد مصر الحضاري والعمراني محلياً وإقليمياً وعالمياً، وخاصة أن المنتدى هو المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

الجدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد إفريقي يقوم باستضافة المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبي بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة.