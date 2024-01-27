«الطاقة الذرية» تناقش خطط التعاون مع الدول العربية في مشروعات جديدة

أصدرت هيئة الطاقة الذرية بيانا، كشفت فيه تفاصيل مشاركة رئيسها الدكتور عمرو الحاج، في اللجنة التوجيهية بالهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس لمناقشة الخطط التنفيذية لمشروعات التعاون العربي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

مرحلة جديدة من استراتيجية التعاون العربي

واشارت هيئة الطاقة الذرية في بيانها، إلى أن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الثانية والسبعين والذي ترأس اجتماعاته الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، أطلق مرحلة جديدة من استراتيجية التعاون العربي بين الدول العربية لتنفيذ مشروعات للتعاون فيما بينها حيث تشمل الاستراتيجية تنفيذ المشروعات لتغطي خمسة محاور، والتي تشمل محور الأمن الغذائي والموارد المائية والبيئة، ومحور الصحة، ومحور الصناعة والتعدين، ومحور الطاقة وأخيراً محور الأطر التشريعية والرقابية والأمان والأمن النوويين.

تم خلال الفترة الماضية تنظيم مجموعة من الاجتماعات للجنة من الخبراء العرب لصياغة 14 مشروعاً لتنفيذها على مدار الثلاثة الأعوام القادمة.

الكوادر العلمية المؤهلة

وقال الدكتورعمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية إن هيئة الطاقة الذرية المصرية تشارك بعدة مشروعات للتعاون وأنها ستسعى لتنفيذها وتسخير جميع امكانتها من بنية تحتية تتمثل في المعامل والمنشأت البحثية للهيئة وكذلك الكوادر العلمية المؤهلة.

دعم نشر مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالدول العربية

وأفاد بأن اجتماعات اللجنة قد شملت مناقشات اللجنة وضع الأولويات للمشروعات لافتا الي أن مشروعات التعاون ستدعم أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية كما ستدعم التعاون بين الأشقاء العرب، ودعم نشر مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالدول العربية كما تساعد على تدريب الكوادر ودعمها.

تطوير مجالات العمل والتعاون العلمي العربي

من جانبة صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية المصرية، بأن قيام الهيئة العربية للطاقة الذرية بالبدء في أعداد الخطط التنفيذية لمشروعات التعاون ووضع الأولويات والميزانيات لتنفيذها يؤكد على إصرار الهيئة العربية ودعمها لهذا النشاط الجديد؛ الذي سيسعى لتطوير مجالات العمل والتعاون العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك الاهتمام بخلق كوادر بشرية عربية مؤهلة، وعلى مستوى علمي وتقني عالي في مجالات العلوم النووية ومجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.