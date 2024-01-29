«الغرف السياحية»: نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة تصل إلى 60%

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ نسب إشغالات المطاعم السياحية الثابتة والنيلية في القاهرة والجيزة تبلغ نحو 60%، لكنها ستبدأ في الانخفاض بداية من الشهر المقبل، على أن ترتفع مجددا خلال الـ10 أيام الأخيرة من فبراير، بسبب الحجوزات الجيدة من الدول العربية.

إجازات عيد الفطر المبارك

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنّ نسب إشغال المطاعم السياحية ستصل إلى ذروتها خلال إجازات عيد الفطر المبارك، بسبب رغبة آلاف السياح العرب في قضاء الإجازة بمصر، موضحا أنّ انتهاء العام الدراسي في العديد من الدول العربية خلال شهري مايو ويونيو 2024 سيرفع نسب إشغال المطاعم خلال الصيف المقبل.

استعدادات المطاعم لشهر رمضان

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أنّ المطاعم السياحية الثابتة ستبدأ الشهر المقبل إجراء عمليات الصيانة والتجديدات استعدادا لاستقبال شهر رمضان في مارس المقبل.