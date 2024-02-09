مد سن المعاش إلى 65 عاما للعاملين في القطاع الخاص.. اعرف موعد التطبيق

يرغب العاملون في القطاع الخاص، في معرفة ضوابط تحديد سن التقاعد للعاملين، والحالات التي يسمح فيها للموظف بمد سن المعاش لما بعد الـ60، وذلك بعدما شرع القانون مد سن المعاشات لموظفي القطاع العام إلى 65 عاما، في عام 2040.

تغيير سن الخروج للمعاش في القطاع الخاص

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تعليقا على خلال مد سن المعاشات لموظفي القطاع العام والخاص، إنه بعد التواصل مع المسؤولين في التأمينات الاجتماعية تبين أن كل الخاضعين لقانون للتأمين الاجتماعي في مصر سواء من موظفي الحكومة أو العاملين بالقطاع الخاص ينطبق عليهم مد زيادة المعاشات، وذلك بداية من الأول من يوليو 1971.

سن المعاشات للعاملين في القطاع الخاص

أضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ«الوطن»، أن مد سن المعاش للعاملين القطاع الخاص والعام فكرة جيدة للغاية، وتهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات العديدة للموظفين والعاملين بالقطاعين التي اكتسبوها على مدار أعوام عديدة.

جدول مد سن المعاشات 2024

نوه «البدوي» بأن سن المعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي يشمل موظفي القطاع العام والخاص كالتالي:

- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا

- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا

- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.

- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا

- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما

مد سن المعاشات لموظفي القطاع الخاص

وفي سياق متصل، قال المحامي محمود الحديدي، لـ«الوطن»، إن العقد شريعة المتعاقدين، ويحق للموظف أن يستكمل عمله لما بعد سن 60 عاما وفقا للقانون، خاصة إذا كان العقد بين صاحب العمل والعامل ينص على ذلك، مؤكدا أنه في كل الأحوال لا يجوز الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.