جدول رفع سن المعاشات الجديد.. اعرف هتطلع معاش امتى

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بكبار السن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك منذ توليه للمسؤولية في عام 2024، فضلا عن أن سن المعاش المواطن في 2040 سيصل إلى 65 عاما.

قانون المعاشات الجديد

وحول رفع سن المعاش، أوضحت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن السبب في الموافقة على قانون المعاشات الجديد هو ارتفاع مستويات العمر للعديد من المواطنين، ورغم ذلك يوجد لديهم طاقة للعمل، فضلا عن أن الدولة تحتاج إلى خبرة هؤلاء المواطنيين قائلة: «هؤلاء المواطنين لديهم خبرات مهنية متراكمة في العمل، ولديهم خبرات نبحث عنها أيضا، وتم مد السن إلى 65 سنة سيكون عاملا إيجابيا للدولة في هذه المرحلة».

يجب الاستفادة من الموظف قدر الإمكان

وتابعت: «بمجرد خروج الموظف إلى المعاش تصبح لدينا فجوة في العمل الإداري للدولة، ويضطر أيضا الموظف للبحث عن عمل آخر بعد سن الستين فلما لا نستفيد منه بدلا من تعيين استشاريين وخبراء بتكلفة إضافية على الأجور والتكلفة العامة، واستمرار الموظف في عمله بشكل عام يعفينا من البحث عن الخبراء».

كما أكدت درويش أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد فإن المادة 41 من القانون نصت على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.

جدول المعاشات وفقا لقانون التأمينات

كما نوهت بأن الوصول بسن المعاش عند 65 عامًا، جاء وفق خطة بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسؤولة من أجل المصلحة العامة، حيث أنه وفقا لقانون التأمينات فإن الخروج على المعاش يكون كالتالي:

- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا

- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا

- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.

- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا

- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما